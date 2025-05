Momir Ilic steht vor seinem ersten Pflichtspiel als Trainer der HSG Wetzlar.

Veröffentlicht am 14.05.25 um 13:44 Uhr

Am Donnerstag (20 Uhr) empfangen die Mittelhessen die SG Flensburg-Handewitt. Keine leichte Aufgabe, vor der sich der Coach aber nicht scheut. "Ich gehe nicht in das Spiel hinein und erwarte, dass wir das Spiel verlieren. Wir wollen unsere Chance suchen und sie nutzen", kündigt Ilic an.

Für den 43-Jährigen sind die kommenden Spiele auch eine Art Charakter-Test. Er brauche Spieler, die immer alles geben. "Jetzt ist die optimale Situation für mich zu sehen, welcher Spieler bereit ist, diesen Weg mitzugehen", sagt er.