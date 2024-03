Wetzlars schwarze Serie in Lemgo hält an

26. Anlauf, zum 26. Mal kein Sieg: Die schwarze Serie der HSG Wetzlar beim TBV Lemgo Lippe geht weiter. Beim neuesten Anlauf wird es am Ende deutlich aus Sicht der Mittelhessen.

Es bleibt wie verhext: Die HSG Wetzlar kann einfach nicht beim TBV Lemgo Lippe gewinnen. Die Mittelhessen verloren auch am Donnerstag bei den Ostwestfalen am Ende sehr deutlich mit 23:31 (9:13). Die HSG wartet damit auch seit dem mittlerweile schon 26. Anlauf auf einen Sieg beim TBV.

Beim Spiel selbst befanden sich die Wetzlarer gegen den Tabellennachbarn früh im Hintertreffen. Die zur Halbzeit noch knappe Führung konnten die Gastgeber im Laufe des zweiten Abschnitts immer weiter ausbauen. So blieb der HSG am Ende - wie immer in Lemgo - das Nachsehen.

Weitere Informationen TBV Lemgo Lippe - HSG Wetzlar 31:23 (13:9) Tore Lemgo Lippe: Laerke 6, S. Zehnder 6/4, Hutecek 4, N. Versteijnen 4/1, Battermann 2, Carstensen 2, Suton 2, Brosch 1, Petrovsky 1, Simak 1, Theilinger 1, Zerbe 1

Tore Wetzlar: Novak 6/3, Wagner 5, Meyer Ejlersen 3, Cavor 2, J. Fuchs 2, Vranjes 2, Becher 1, Mellegard 1, Rubin 1

Zuschauer: 4.110 Ende der weiteren Informationen