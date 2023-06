Nach sportlich mageren Jahren will die MT Melsungen endlich ihr Potenzial ausschöpfen. Der Aufsichtsrat hat dazu nun ambitionierte Ziele formuliert.

Nach vier Jahren der sportlichen Tristesse will die MT Melsungen in der kommenden Saison der Handball-Bundesliga einen neuen Angriff auf die Spitzenteams starten. "Wir wollen uns auf lange Sicht in den Top 5 der Liga etablieren", formulierte Aufsichtsrat Alexander Schröder am Montag in einer ausführlichen Vereinsmitteilung das Ziel.

Finanziell gut aufgestellt

Damit einhergehend streben die Nordhessen eine regelmäßige Teilnahme am internationalen Wettbewerb an. "Dadurch werden wir nicht nur attraktiv für namhafte Profis, sondern auch für talentierte Nachwuchsspieler", sagte Schröder. In der Saison 2018/19 hatte Melsungen letztmals zu den fünf besten Teams der Liga gehört. Danach folgten Rang sieben, zweimal Platz acht und in der vergangenen Spielzeit Rang neun. Das ist dem mit vielen Nationalspielern gespickten Verein deutlich zu wenig.

Um den Kader weiter zu verstärken, seien die wirtschaftlichen Voraussetzungen gegeben. "Wir sind finanziell gut aufgestellt und können langfristig planen", sagte die Aufsichtsratsvorsitzende Barbara Braun-Lüdicke. Der Verein wolle künftig aber auch noch mehr Wert auf die Ausbildung des eigenen Nachwuchses legen. "Im besten Fall schaffen die Jungs dann den Sprung in den Bundesligakader", so Braun-Lüdicke. Ein weiterer Punkt ist die Bindung in der Region, die der Verein stärken möchte.

Zwei neue Vorstände gesucht

Aktuell sind die Nordhessen auf der Suche nach einem Nachfolger für den langjährigen Vorstand Axel Geerken. Die Last soll dabei auf mehrere Schultern verteilt werden, gesucht werden ein Vorstand Administration/Finanzen und ein Vorstand Sport.

"Wir werden uns die Zeit nehmen, den richtigen Kandidaten zu identifizieren. Wichtig ist, dass der Bewerber das Profil mitbringt und dass er gut in unser Team passt", so Schröder über die Nachfolge Geerkens, die für die Bereiche Administration und Finanzen zuständig sein soll. Parallel werde die interne und externe Suche nach einem Vorstand Sport vorangetrieben, hieß es in der Vereinsmeldung.