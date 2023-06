Axel Geerken war das prägende Gesicht des Handball-Bundesligisten MT Melsungen. In einem Interview hat er nun über positive Entwicklungen, bittere Niederlagen und seine Zukunft gesprochen.

Audiobeitrag Audio MT Melsungen feuert Geerken Audio Axel Geerken muss die MT Melsungen nach zehn Jahren verlassen. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

In der kommenden Woche endet eine Ära beim Handball-Bundesligisten MT Melsungen: Axel Geerken ist ab 30. Juni nach elf Jahren Vorstand nicht mehr im Amt. In einem ausführlichen Interview mit der "Handball Woche" hat der 50-Jährige nun Bilanz gezogen und dabei sowohl Errungenschaften wie auch Fehler seiner Tätigkeit angesprochen.

"Ich gehe im Einklang mit mir selbst und den MT-Verantwortlichen. Ein wenig Wehmut ist natürlich auch dabei", so Geerken. Er will sich nun erst einmal eine Pause gönnen und wohl keinen neuen Klub übernehmen. Was nach der Pause komme, sei erst einmal offen.

"Haben Potenzial nicht auf die Platte gebracht"

Als gelungenste Verpflichtung bezeichnete Geerken jene von Elvar Örn Jonsson 2021: "Bei uns hat er in Abwehr wie Angriff sofort voll eingeschlagen und sich vom ersten Tag an super entwickelt." Im Plus bei der Rückschau sehe er die Entwicklung von AG und Verein. "Die MT steht gut da, die unglaubliche Herausforderung Corona haben wir gut gemeistert", so der scheidende Funktionär. Er betonte die Entwicklung der MT zu einem professionellen Sportunternehmen sowie die "vorzügliche Arbeit" im Nachwuchs.

Geerken bezeichnete das verlorene DHB-Pokalfinale 2021 als "ganz bitter". Er gestand zudem ein: "Unsere vermeintlich hervorragend besetzten Mannschaften haben leider das Potenzial nicht oft genug auf die Platte gebracht." Sportlich habe der letzte Schritt zu einem Top-Team gefehlt. Die MT habe vielleicht auch ein-, zwei Mal zu früh den Trainer gewechselt, so Geerken. "Vielleicht hätten wir länger an Heiko Grimm festhalten sollen." Grimm hatte von 2018 bis Februar 2020 die Melsunger gecoacht.

Neuer starker Mann will Kontinuität

Der neue starke Mann beim hessischen Bundesligisten ist Sportdirektor Michael Allendorf. Er hatte zum Saisonende gegenüber dem hr-sport nun Kontinuität auf dem Trainerposten ausgerufen und eine Jobgarantie für Trainer Roberto Garcia Parrondo ausgesprochen.

Die MT hatte trotz hoher finanzieller Aufwendungen und individueller Klasse in der abgelaufenen Saison abermals das internationale Geschäft verpasst. "Es gab viele Partien in dieser Saison, in denen wir es verspielt haben. Wir werden uns für eine Analyse zusammensetzen", sagte er. Diese findet nun erstmals seit langer Zeit ohne Axel Geerken statt.