Handball-Nationalspieler Kai Häfner verlässt die MT Melsungen. Nachdem er bei den Nordhessen als Kapitän abgesetzt wurde, hat sich der 34-Jährige Liga-Konkurrent Stuttgart angeschlossen.

Handball-Nationalspieler Kai Häfner wechselt innerhalb der Bundesliga von der MT Melsungen zum TVB Stuttgart. Bei seinem neuen Club unterschrieb der 34 Jahre alte Linkshänder einen Zweijahresvertrag. Erst zum Start dieser Woche war Häfner, der bereits in der Saison 2006/07 für die Stuttgarter spielte, als Kapitän bei seinem Ex-Club abgesetzt worden.

in Stuttgart mit dem Bruder spielen

Einen Zusammenhang wollte man in Nordhessen aber nicht sehen. In einer offiziellen Pressemitteilung ließ Sportdirektor Michael Allendorf verlauten, dass er den Abgang des langjährigen Leistungsträgers bedaure. "Andererseits wollen wir Kai keine Steine in den Weg legen." Es sei ein offenes Geheimnis gewesen, dass Häfner noch einmal mit seinem Bruder zusammenspielen wollte.

Beim TVB trifft Häfner auf seinen sieben Jahre jüngeren Bruder Max. Bei der MT Melsungen bedankte sich Kai Häfner, dass man sich schnell auf eine Vertragsauflösung einigen konnte. An alter Wirkungsstätte möchte sich der Rückraumspieler nun mit guten Leistungen für eine Nominierung für die Heim-Europameisterschaft im Januar empfehlen.

In Melsungen nur dritte Wahl

In Melsungen war der Nationalspieler in der Vorbereitung kaum zum Einsatz gekommen. Mit Dainis Kristopans und Ivan Martinovic haben die Nordhessen zwei weitere Profis für den rechten Rückraum im Kader. Häfner wäre im internen Ranking wohl nur dritte Wahl gewesen.