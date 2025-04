Die MT Melsungen hat sich im Halbfinale des DHB-Pokals einen großen Kampf mit Zweitligist Balingen geliefert. Am Ende blieben die Nordhessen cool - und haben nun die Chance auf den ersten Titel der Vereinsgeschichte.

Nur noch ein Spiel bis zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte: Die MT Melsungen ist ins Finale des DHB-Pokals eingezogen. Beim Final Four in Köln gewann die MT ihr Halbfinale am Samstagabend gegen Balingen-Weilstetten mit 31:27 (15:14).

Melsungen nach Startschwierigkeiten souverän

Melsungen war gegen den Zweitligisten der klare Favorit, tat sich in der ersten Halbzeit allerdings schwer. Balingen ging die Partie mit viel Energie und Zielstrebigkeit an und führte zwischenzeitlich gar mit 13:10. Erst dann kam MT-Torwart Nebojsa Simic besser ins Spiel und verhalf mit seinen Paraden seinem Team doch noch zu einer knappen Pausenführung.

In der zweiten Halbzeit wurde dann allerdings deutlich, warum Melsungen zu den Spitzenteams in Deutschland zählt. Die MT setzte sich immer weiter ab, Balingen konnte das Tempo des ersten Durchgangs nicht mehr halten - auch wenn sie sich nicht komplett abschütteln ließen. Am Ende konnten die Nordhessen aber den Einzug ins Finale bejubeln.

Finale gegen den THW Kiel

Dort treffen sie am Sonntag (15.35 Uhr, live in der ARD) auf den THW Kiel, der sich in einem spektakulären Halbfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen in der Verlängerung mit 32:31 durchsetzte. Für Melsungen ist es die Chance auf den ersten Titel in der Vereinsgeschichte.