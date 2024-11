Die MT Melsungen ist in der Handball-Bundesliga weiter nicht aufzuhalten und behauptet mit einem furiosen Sieg gegen Magdeburg die Tabellenführung. Torhüter Nebojsa Simic bringt den Meister zum Verzweifeln.

Veröffentlicht am 16.11.24 um 22:06 Uhr

Die MT Melsungen fegt weiter durch die Handball-Bundesliga. Die Nordhessen setzten sich im Topspiel am Samstagabend sensationell mit 31:23 gegen den SC Magdeburg durch und festigten damit die Tabellenführung.

Überragender Mann in der ausverkauften Kasseler Rothenbachhalle war einmal mehr Torhüter Nebojsa Simic, der seinen Kasten vernagelte und mit 20 Paraden den Grundstein zum Sieg gegen den amtierenden Deutschen Meister legte. In der Offensive zeigte sich der Lette Dainis Kristopans mit sieben Toren am treffsichersten.