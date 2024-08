Die Handballer der MT Melsungen wollen in die Gruppenphase der European League. Nach einer gemeinsamen Reise und guten Resultaten scheint die Stimmung prächtig - auch dank eines Films.

Spieler der MT in der Vorbereitung gegen Magdeburg.

Spieler der MT in der Vorbereitung gegen Magdeburg.

Die MT Melsungen startet am Samstag mit einem Europapokal-Spiel in die Saison. Hier kommt ein Überblick, wie es bei den hessischen Handballern aussieht.

Darum geht es

Die MT Melsungen empfängt am Samstag (18.30 Uhr) den norwegischen Vertreter Elverum daheim, das Rückspiel steigt eine Woche später auswärts. Der Gewinner qualifiziert sich für die Gruppenphase der European League. Die Skandinavier können auf neun Champions-League-Teilnahmen zurückblicken, in ihrer Generalprobe siegten sie im norwegischen Pokal mit 42:23 gegen einen Zweitligisten.

Kapitän Timo Kastening warnte im vereinseigenen Interview unter anderem vor der "variablen Abwehr des Gegners" und sprach vom "wichtigsten Spiel der Saison". Das Programm für die MT ist wieder einmal knackig: Denn zwischendrin am kommenden Donnerstag wartet noch der Liga-Start in Lemgo (19 Uhr).

So ist die Personallage

Die MT plagen Verletzungssorgen. Einer der Schlüsselspieler Elvar Örn Jonsson fällt noch mit einer Schambeinentzündung aus. Auch Arnar Freyr Arnasson erholt sich noch von seinem Bänderriss. Kreisläufer Rogerio Moraes hat sich zudem am Knie verletzt. Derweil konnten die Neuzugänge wie Aaron Mensing und Mohamed Amine Darmoul bereits auf sich aufmerksam machen.

Beide sind bekannte Größen: Mensing spielte für Flensburg, kam nun aus Dänemark. Mit der dänischen Nationalmannschaft holte er bei der EM Silber. Darmoul ist bekannt von seiner Zeit in Minden und als tunesischer Nationalspieler. Hinzu kommen noch das große Talent Ian Barrufet, frischgebackener U20-Europameister mit Spanien, der in der Vorbereitung auch die Siebenmeter übernahm, und Alexandre Cavalcanti aus Nantes. Insgesamt wieder namhafte Neue bei der MT.

Nicht mehr dabei sind unter anderem Domagoj Pavlovic und Julius Kühn, eine jahrelange Stütze der MT, sowie Ivan Martinovic. Der kroatische Ausnahmespieler aus dem Rückraum schloss sich den Rhein-Neckar Löwen an. Sportdirektor Michael Allendorf sagte zu dieser Personalie im hr-sport-Interview: "Wir haben schon Nikolaj Enderleit aus Dänemark verpflichtet, er hat großes Potenzial und wir trauen ihm die Rolle zu. Aber natürlich schmerzt uns der Verlust von Ivan."

So ist die Form

Im heimischen "Sommermärchen"-Turnier schnappte sich die MT den dritten Platz, besiegte im Siebenmeter-Werfen den amtierenden Meister Magdeburg. Auch bei der Vorbereitungsreise nach Portugal und Spanien erzielten die Hessen gute Ergebnisse, schlugen beispielsweise Porto und Benfica Lissabon. Doch neben Resultaten stand auch das Teambuilding im Vordergrund.

"Die Woche in Spanien und Portugal hat uns zusammengeschweißt", berichtet Kapitän Kastening. Schon in der Vorsaison wurde die mannschaftliche Geschlossenheit zum großen Push-Faktor, sorgte unter anderem für den Einzug ins Pokalfinale. Ein Film von diesem Coup wurde erst in dieser Woche auf dem Fan-Abend präsentiert und dürfte noch einmal für Extra-Motivation sorgen.

Das ist drin

Der HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann erklärte die Melsunger zur Riege von potenziellen Überraschungsteams, Kapitän Kastening wollte sich derweil zu keiner Zielvorgabe hinreißen lassen. Aber: "Wir wollen uns unter den besten 5,6 Mannschaften etablieren." Genau dies dürfte ein realistisches Unterfangen sein. Die Top4 mit Magdeburg, Flensburg, Berlin und Kiel könnten die Melsunger immer wieder ärgern, Experten sehen diese Teams aber in ihrer Entwicklung und Kadertiefe klar vor den Melsungern.

Die Neuzugänge vom vergangenen Sommer dürften auch in dieser Saison wieder wichtig werden. Adrian Sipos prägte die Defensive, wodurch Melsungen die zweitbeste Abwehr der Liga stellte. Erik Balenciaga stand mit über 50 Minuten durchschnittlich am längsten von allen auf der Platte und bleibt der Lenker der MT. Am Samstag geht es nun auch darum, die Belohnung für die ansprechende zurückliegende Saison einzuheimsen.