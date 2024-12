Die Spiele in der Hauptrunde der European League der MT Melsungen sind terminiert worden.

Wie die Nordhessen am Montag mitteilten, finden die beiden Heimspiele gegen Kiel und Vojvodina wie in der Gruppenphase jeweils an einem Dienstag statt. Gegen Kiel am 11. Februar (20.45 Uhr) und gegen Vojvodina am 25. Februar (20.45). Die beiden Auswärtspartien steigen am 18. Februar und 4. März.