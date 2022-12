Die MT Melsungen hat gegen den Bergischen HC einen Heimsieg verpasst. In einer spannenden Partie hatten die Nordhessen wenige Sekunden vor der Partie die Chance auf den Sieg - vergaben aber die letzte Möglichkeit.

Die MT Melsungen ist in der Handball-Bundesliga am Sonntag im Heimspiel gegen den Bergischen HC nicht über ein Remis hinaus gekommen. Am Ende einer enorm spannenden Partie stand es 22:22. Die Nordhessen hatten zur Halbzeit noch mit zwei Treffern geführt. Diesen Rückstand konnten die Gäste aber schnell egalisieren, im zweiten Abschnitt wechselte die Führung dann mehrmals.

Mit dem letzten Wurf der Begegnung hatte André Gomes die Chance auf den Sieg, sein Wurf wurde aber von der BHC-Defensive geblockt. Die MT verpasste es dadurch, den Rückstand in der Tabelle auf die vorderen Ränge zu verkürzen.

MT Melsungen - Bergischer HC 22:22 (15:13) Tore Melsungen: Arnarsson 5, Casado 4, A. Gomes 3, J. Fuchs 2, K. Häfner 2, E. Jonsson 2, Beekmann 1, Ignatow 1, Kalarasch 1, Malasinskas 1/1

Tore Bergischer HC: Gutbrod 6, Babak 3, Beyer 3/1, M´Bengue 3, Nikolaisen 3, Ladefoged 2, Persson 1, Stutzke 1



Zuschauer: 3.015