Bei der MT Melsungen läuft es aktuell unrund: In der Handball-Bundesliga haben die Nordhessen fünf Spiele in Folge verloren. Nachdem die Kritik vonseiten der Fans zuletzt immer lauter wurde, lädt der Verein jetzt zur Aussprache ein.

Ende 2022 war die Welt bei der MT Melsungen noch in Ordnung. Der Handball-Bundesligist schloss vergangenes Jahr auf einem guten sechsten Tabellenplatz ab. Seitdem ist aber Sand ins Getriebe der Nordhessen geraten und so wartet die MT noch immer auf den ersten Saisonsieg im neuen Jahr. Die Folge: In der Tabelle ist Melsungen auf Platz 12 abgerutscht und die Kritik aufseiten der Fans wurde in den vergangenen Wochen immer lauter.

Melsungens Sportdirektor Michael Allendorf kann die Reaktion der Anhänger nachvollziehen und versucht zu besänftigen: "Deshalb ist es uns auch so wichtig, in dieser schwierigen Phase mit unseren Fans in den Dialog zu treten." Das tut der Verein jetzt und organisiert für kommenden Donnerstag einen Austausch.

Fans haben Redebedarf - Mannschaft und Vorstand stellen sich

Bei der Einladung zu dieser Aussprache wird deutlich, dass der Verein verstanden hat, dass es bei den Anhänger Redebedarf gibt. Und der war beim letzten Spiel am Sonntag gegen den THW Kiel (Endstand 19:23) auch zu hören: Nach der Schluss-Sirene war es auffällig ruhig in der Rothenbach-Halle geworden - Enttäuschung machte sich nach der fünften Niederlage in Folge breit. Pfiffe gab es aber keine.

Handball-Bundesliga Niederlagen für Melsungen und Wetzlar Die MT Melsungen kann im Kalenderjahr 2023 einfach nicht gewinnen. Auch gegen den Tabellendritten aus Kiel setzte es eine Niederlage. Auch die HSG Wetzlar verlor ihr Heimspiel. Zum Artikel

Allendorf ist wichtig zu zeigen, "dass wir uns nicht wegducken und stattdessen auf unsere Fans zugehen. Wir brauchen sie jetzt mehr denn je." Bei dem Austausch am Donnerstag werden Vorstand Axel Geerken, der im Fokus der Fan-Kritik steht, sowie Mannschaft und Trainer ihren Anhängern Rede und Antwort stehen.

Eine sportliche Antwort können die Melsunger dann am kommenden Sonntag (26.03, ab 16.05 Uhr) geben, denn dann geht es zum Auswärtsspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Auf die Nordhessen wartet damit allerdings ein schwerer Gegner, denn die TSV steht momentan auf dem sechsten Tabellenplatz. Also genau dort, wo Melsungens Talfahrt Ende 2022 seinen Anfang nahm.