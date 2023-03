Die MT Melsungen kann im Kalenderjahr 2023 einfach nicht gewinnen. Auch gegen den Tabellendritten aus Kiel setzte es eine Niederlage. Auch die HSG Wetzlar verlor ihr Heimspiel.

Die MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga eine Niederlage einstecken müssen. Die Nordhessen verloren gegen den Tabellendritten aus Kiel am Sonntag in einer eher torarmen Begegnung am Ende mit 19:23 (9:14). Die Melsunger, die damit in diesem Jahr weiter sieglos sind, stecken durch die neuerliche Niederlage weiterhin im unteren Mittelfeld der Tabelle fest.

Besonders zum Ende des ersten Abschnitts zogen die Gäste aus Norddeutschland davon und hatten dadurch schon zur Halbzeit einen deutlichen Vorsprung. Diesen brachte Kiel dann auch über die Zeit.

MT Melsungen - THW Kiel 19:23 (9:14) Tore Melsungen: K. Häfner 3, E. Jonsson 3, Malasinskas 3/3, A. Gomes 2, Kastening 2, Moraes Ferreira 2, Arnarsson 1, Casado 1, Kühn 1, D. Mandic 1

Tore Kiel: Johansson 7, Bilyk 3, Ekberg 3/3, M. Landin 3/1, Duvnjak 2, Pekeler 2, Reinkind 2, Wiencek 1

Zuschauer: 4.500

Wetzlar unterliegt dem Bergischen HC

Ebenfalls eine Heimniederlage musste die HSG Wetzlar einstecken: Die Mittelhessen verloren gegen den Bergischen HC mit 22:28 (13:13). Nach gutem Beginn und einem Unentschieden zur Pause geriet die HSG in der zweiten Halbzeit auf die Verliererstraße.

"Wir haben leichte Fehler und keine Tore gemacht", fasste es Trainer Hrvoje Horvat zusammen. Im Abstiegskampf wird die Situation für sein Team nun zunehmend brenzlig.

HSG Wetzlar - Bergischer HC 22:28 (13:13) Tore HSG Wetzlar: Novak 6/3, Cavor 5, E. Schmidt 5, Fredriksen 3, Kuzmanovski 1, Mellegard 1, Rubin 1

Tore Bergischer HC: Beyer 9/6, Persson 6, Stutzke 4, Weck 4, Ladefoged 3, M´Bengue 1, Schmitz 1

Zuschauer: 4.121