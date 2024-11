Sollte das eine Reifeprüfung gewesen sein, hat die MT Melsungen sie mit Bravour gemeistert. Im Topspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt machte es der Spitzenreiter der Handball-Bundesliga am Ende sogar deutlich.

Mit 33:24 bezwang die MT Melsungen im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga am Freitagabend die SG Flensburg-Handewitt. Nach den jünsten Rückschlägen ein wichtiges Statement.

Fast schon traumwandlerisch sicher sammelten die Melsungen in den vergangenen Wochen Erfolg um Erfolg ein. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Liga und Europapokal war es umso spannender zu sehen, wie sich der Noch-immer-Tabellenführer im Bundesliga-Topspiel gegen den Dritten SG Flensburg-Handewitt präsentieren würde.

Inhaltlich konnte das Spitzenspiel am Freitagabend bereits im ersten Durchgang einlösen, was draufstand. Zur Pause führten die Gastgeber knapp mit 15:13. Den Vorsprung musste das Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo im zweiten Durchgang lange mit einer großen Energieleistung verteidigen, gab ihn aber nicht mehr aus der Hand.

In der Schlussphase avancierte dann Torwart Nebojsa Simic mit insgesamt 16 Paraden und nicht weniger aufsehenerregenden Jubelgesten zum Mann des Spiels. So konnten es die Nordhessen am Ende sogar noch richtig deutlich gestalten und einen 33:24-Sieg herauswerfen. Die SG erzielte in den letzten 14 Minuten der Partie nur noch zwei Treffer. Erfolgreichster Melsunger Schütze war Ian Barrufet mit acht Toren.