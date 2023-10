Die Vorzeichen vor dem Spiel zwischen der MT Melsungen und dem Bergischen HC könnten deutlicher nicht sein.

Vor dem Auswärtsspiel der MT Melsungen am Samstagabend (19 Uhr) beim Bergischen HC sind die Rollen klar verteilt: Die Nordhessen stehen aktuell an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga und gehen als klarer Favorit in das Duell gegen den Tabellenletzten.

Dennoch warnt Melsungens Sportdirektor Michael Allendorf vor der Partie - auch wegen des nur knappen Weiterkommens der MT am Dienstag gegen Zweitligist Dessau-Roßlauer HV: "Der Auftritt im Pokal hat gezeigt, dass wir uns gegen keinen Gegner eine Auszeit nehmen dürfen und in jedem Spiel Gas geben müssen."