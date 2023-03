Es ist vollbracht: Die Bundesliga-Handballer der MT Melsungen holen Ende März den ersten Sieg des Jahres und beenden damit erst einmal ihre Krise. Auch in Stuttgart war es aber richtig knapp.

Die MT Melsungen hat am Donnerstag den ersten Sieg des Jahres in der Handball-Bundesliga gefeiert. Nachdem die Nordhessen am vergangenen Wochenende ihre Negativserie beendet und in Hannover immerhin einen Punkt erobert hatten, gewannen sie nun beim TVB Stuttgart mit 26:23 und beendeten damit ihre Krise.

Auch bei den abstiegsbedrohten Schwaben musste die MT aber lange zittern. Trotz einer Vier-Tore-Halbzeit-Führung wurde es in der zweiten Hälfte noch einmal richtig eng und die Melsunger wackelten bedenklich. Angeführt von Timo Kastening, der sieben Tore erzielte, fing sich die MT aber und gewann letztlich ebenso verdient wie knapp.