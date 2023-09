Zweites Heimspiel, zweiter Sieg: Die MT Melsungen wahrt gegen Leipzig die weiße Weste, muss aber bis zum Schluss um die Punkte kämpfen.

Die MT Melsungen hat auch ihr zweites Saisonspiel in der heimischen Rothenbach-Halle gewonnen. Die Nordhessen besiegten am Samstag den SC DHfK Leipzig in einem wahren Krimi mit 28:27. Die letzte Aktion des Spiels gehörte Kreisläufer Adrian Sipos, der den Leipziger Torwurf zum vermeintlichen Ausgleich erfolgreich blockte.

Es war ein denkbar umkämpftes Spiel, was sich die beiden Teams vor 2.831 Fans in Nordhessen lieferten. Keine der Mannschaften konnte sich entscheidend absetzen. Matchwinner aufseiten der Melsunger war Dainis Kristopans, der zehn Tore erzielte.