Die Handballer der MT Melsungen müssen den Meistertitel wohl abhaken. Ein lohnendes Ziel für den Saison-Endspurt aber gibt es allemal.

Veröffentlicht am 31.05.25 um 12:06 Uhr

Nach der bitteren Topspiel-Niederlage bei den Füchsen Berlin geht es für die Bundesliga-Handballer der MT Melsungen bereits am Sonntag (16.30 Uhr) vor eigenem Publikum weiter. In der ausverkauften Rothenbach-Halle empfangen die Nordhessen den ThSV Eisenach. Natürlich tue die Niederlage im Gipfeltreffen weh, sagte MT-Sportvorstand Michael Allendorf: "Trotzdem haben die Jungs eine klasse Saison gespielt. Daran ändert auch das Spiel in Berlin nichts." Die drittplatzierten Melsunger wollen die verbleibenden drei Spiele gewinnen, um noch eine Chance auf den Champions-League-Einzug zu haben.