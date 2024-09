Die MT Melsungen steht in der Handball-Bundesliga vor einer schwierigen Prüfung beim THW Kiel.

Nach ihrer ersten Saisonniederlage gegen die Rhein-Neckar Löwen steht den Bundesliga-Handballern der MT Melsungen erneut eine schwierige Aufgabe bevor: Die Hessen müssen am Donnerstag (19 Uhr) beim THW Kiel ran, bei jenem Team also, das zuletzt auswärts den amtierenden Meister SC Magdeburg besiegte. MT-Trainer Roberto García Parrondo hat die Marschroute schon mal vorgegeben: "Wir müssen über 60 Minuten gut spielen." Vergangene Saison ist den Melsungern das in Kiel gelungen, da reichte es zu einem Überraschungssieg (35:30). Wohlgemerkt: ebenfalls am vierten Spieltag.