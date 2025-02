Kurz vor dem Start der Bundesliga-Rückrunde drohen der MT Melsungen gleich eine Handvoll Spieler auszufallen. Die Nordhessen haben umgehend reagiert und den vertragslosen Jonathan Svensson verpflichtet.

Veröffentlicht am 05.02.25 um 14:58 Uhr

Jonathan Svensson war zuletzt für Erlangen am Ball. Bild © Imago Images

Die MT Melsungen hat auf das Verletzungspech reagiert und sich mit Rückraumspieler Jonathan Svensson verstärkt. Wie die Nordhessen am Mittwoch mitteilten, hat der 27-Jährige einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben und könnte schon beim Heimspiel gegen Göppingen am Samstag (19 Uhr) zum Einsatz kommen. Auch in der European League ist Svensson spielberechtigt.

"Jonathan wollte zu uns kommen. Er kennt die Bundesliga und wird wenig Eingewöhnungszeit benötigen", freut sich Sportdirektor Michael Allendorf über die Soforthilfe. Svensson hatte seinen Vertrag in Erlangen erst vor Kurzem aufgelöst, deshalb ließ sich das Engagement in Nordhessen so schnell realisieren.

Bis zu fünf Ausfälle drohen

Die MT Melsungen kann die Verstärkung auf jeden Fall gut gebrauchen. Amine Darmoul (Kreuzbandriss), David Mandic (Mittelhandbruch) und Arnar Freyr Arnarsson (Oberschenkel) fehlen dem Bundesliga-Spitzenreiter länger. Erik Balenciaga kämpft zudem mit Knie-, Alexandre Cavalcanti mit Rückenproblemen. Der Schwede Svensson soll im Rückraum für Entlastung sorgen.