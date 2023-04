Gerade war die MT Melsungen in der Bundesliga etwas in Fahrt gekommen, schon bremste eine zweieinhalbwöchige Spielpause die Nordhessen aus.

Am Donnerstag (19.05 Uhr) empfängt die MT nun den HC Erlangen und hofft, an die jüngsten erfolgreichen Auftritte anknüpfen zu können. Sportdirektor Michael Allendorf versucht denn auch, der Pause etwas Positives abzugewinnen: "Die Spieler haben etwas entspannen können und auch ihre Köpfe wieder frei bekommen", so der gebürtige Heppenheimer. Die MT plant gegen Erlangen mit demselben Personal, das zuletzt Meister Magdeburg ein Remis (27:27) abringen konnte.