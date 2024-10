Handball-Bundesliga Spitzenreiter! MT Melsungen entthront Berlin

Die MT Melsungen ist derzeit das Maß der Dinge in der Handball-Bundesliga. Die Nordhessen gewannen auch ihr Heimspiel gegen Berlin und grüßen nun von ganz oben.

Veröffentlicht am 19.10.24 um 20:54 Uhr

Die MT Melsungen ist neuer Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Im Spitzenduell gegen die Füchse Berlin setzte sich der Liga-Zweite aus Nordhessen am Samstag mit 33:31 (16:13) durch und zog am Liga-Ersten aus der Hauptstadt vorbei. Sehr zur Freude der pickepackevollen Rothenbach-Halle, die schon in den Schlussminuten der Partie "Hey, Hey! Spitzenreiter, Spitzenreiter" skandierte.

In der Offensive wussten vor allen Dingen David Mandic und Dainis Kristopans zu überzeugen. Mandic brachte alle seiner sieben Würfe im Berliner Tor unter. Kristopans steuerte nicht nur sechs eigene Tore zum Sieg bei, er legte auch noch sechs weitere auf.