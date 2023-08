Die MT Melsungen hat zum Start in die neue Saison der Handball-Bundesliga gleich ein Ausrufezeichen gesetzt und Göppingen aus der Rothenbachhalle gefegt.

Die MT Melsungen ist furios in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Die Nordhessen feierten am Sonntag daheim gegen Göppingen einen Kantersieg und ließen den Gästen beim 29:19 keine Chance. Bereits zur Halbzeit lag die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo komfortabel mit 15:10 in Führung.

Beste Werfer der MT waren Rechtsaußen Timo Kastening und Rückraumspieler Elvar Örn Jonsson mit je acht Toren. Die Melsunger finden sich damit in der Tabelle gleich einmal dort, wo sie auch am Ende der Saison stehen wollten: unter den Top Fünf der Liga auf einem Europapokal-Platz.