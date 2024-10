Die MT Melsungen hat alle Hinspiele der Gruppenphase in der European League absolviert.

Am Dienstag (20.45 Uhr) beginnt für die Nordhessen die Rückrunde mit dem Spiel bei Valur Reykjavik. Das Hinspiel gegen die Isländer hatte der Bundesligist vergangene Woche problemlos mit 36:21 gewonnen. Kein Wunder also, dass Trainer Roberto Garcia Parrondo einigen Leistungsträgern wie Dainis Kristopans oder Kapitän Timo Kastening eine Pause gönnt und stattdessen den ganzen Förderkader mit in Islands Hauptstadt nimmt. Den Melsungern fehlt noch ein Sieg, um den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde perfekt zu machen.