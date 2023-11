Die MT Melsungen bemüht sich darum, DHB-Kapitän Johannes Golla zurück nach Hessen zu holen. Ein anderer Neuzugang steht derweil schon fest.

Die MT Melsungen arbeitet daran, Johannes Golla zurück nach Nordhessen zu holen. Einen entsprechenden Bericht der HNA vom Freitag kann der hr-sport bestätigen. Der Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft hat aktuell noch einen Vertrag bis 2026 in Flensburg. Ob eine Rückholaktion bereits im kommenden Jahr gelingen kann, ist offen.

Golla als fehlendes Puzzlestück

Golla ist gebürtiger Hesse und dem Vernehmen nach nicht abgeneigt, in seine Heimat zurückzukehren. Er war 2015 nach Melsungen gewechselt und hatte dort zunächst im Juniorenteam und dann in der Bundesliga gespielt. 2017 folgte sein Wechsel nach Flensburg, wo er zum Nationalspieler reifte.

Bei der MT, die in der aktuellen Saison ganz oben mitspielt, könnte Golla das fehlende Puzzlestück sein - als emotionaler Leader und Kreisläufer, der das Niveau des hochkarätig besetzten Teams noch einmal anhebt.

Mensing kommt im Sommer

Ein weiterer Neuzugang könnte das ebenso tun: Genau wie die HNA hat auch der hr-sport Informationen darüber, dass Aaron Mensing im kommenden Sommer nach Melsungen wechseln wird. Der deutsch-dänische Rückraumspieler, der zwischen 2021 und 2023 für Flensburg aktiv war, kommt von GOG Håndbold. Im Rennen um Mensing hat die MT unter anderem Magdeburg ausgestochen, nachdem sich ein Wechsel zu den Füchsen Berlin kurzfristig zerschlagen hatte.

Die Verpflichtung von Mensing ist auch eine Reaktion auf den auslaufenden Vertrag von Nationalspieler Julius Kühn. Dieser wird aktuell mit einem Wechsel nach Göppingen in Verbindung gebracht.

Am Freitag in Eisenach

Während also schon die nächste Saison geplant wird, kann die MT Melsungen am Freitagabend ihren aktuellen Status als Spitzenteam der Bundesliga festigen. Bei einem Sieg in Eisenach winkt gar die vorübergehende Tabellenführung für die so stark gestarteten Nordhessen.