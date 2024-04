Die MT Melsungen begeht den 1.-Mai-Feiertag beim HC Erlangen.

Anpfiff in Nürnberg, wo die Franken ihre Heimspiele austragen, ist um 19 Uhr. Während es für die abstiegsbedrohten Gastgeber um das sportliche Überleben in der Bundesliga geht, können die Nordhessen frei aufspielen. "Wir haben keinen Druck", stellt Keeper Adam Morawski klar. "Und wenn wir so viel Energie auf die Platte bringen wie zuletzt, mache ich mir keine Sorgen." Die MT belegt in der Liga Platz fünf, ist als Pokalfinalist aber bereits für den Europacup qualifiziert, weil Sieger Magdeburg Champions League spielt.