Niederlage in heimischer Halle: Die MT Melsungen hat verletzungsgeplagt gegen Hannover verloren. Knackpunkt der Partie war die Phase nach der Halbzeit.

Die Niederlagenserie der MT Melsungen in der Handball-Bundesliga geht weiter. Die Nordhessen verloren am Donnerstagabend ihr Heimspiel gegen Hannover-Burgdorf mit 22:29. Für Melsungen war es bereits die vierte Niederlage am Stück.

Die Entscheidung in der Partie in der Rothenbach-Halle fiel nach der Pause. Konnte die weiterhin verletzungsgeplagte MT in der ersten Hälfte (14:15) noch mithalten, lief nach dem Seitenwechsel nichts mehr. Hannover-Burgdorf glänzte vor allem in der Abwehr, ließ nach der Pause nur acht Melsunger Tore zu und siegte verdient.