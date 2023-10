Top-Spiel-Zeit in der Handball-Bundesliga: Wenn die MT Melsungen am Samstag (20.30 Uhr) in der bereits jetzt ausverkauften Kasseler Rothenbach-Halle die Rhein-Neckar Löwen empfängt, kommt es zum Duell zwischen dem 3. und dem 5. in der Tabelle.

Bei den Nordhessen ist die Vorfreude vor dem Kräftemessen mit den Kurpfälzern riesig. "Wir haben zuletzt zwar beim Tabellenführer Berlin verloren, aber dort gezeigt, dass wir inzwischen auch mit den absoluten Spitzenteams mithalten können", so Manager Michael Allendorf. "Die ausverkaufte Halle wird uns ganz sicher zusätzlich motivieren."