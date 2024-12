MT Melsungen: Kleines Hinrunden-Finale gegen Hannover

Am Vorabend vor Heiligabend wartet auf die MT Melsungen in der Handball-Bundesliga ein weiteres Topspiel.

Veröffentlicht am 21.12.24 um 13:43 Uhr

Am Montag (19 Uhr) empfängt der Tabellenführer den Tabellenzweiten TSV Hannover-Burgdorf. Mit einem Sieg könnte die MT Platz eins verteidigen und eine bislang herausragende Saison mit der inoffiziellen Hinrunden-Meisterschaft krönen. MT-Kapitän Timo Kastening sagt: "Davon können wir uns nichts kaufen. Dennoch wäre es schön, auf Tabellenplatz eins zu überwintern." Für die Nordhessen spricht die starke Heimbilanz: In der Rothenbach-Halle ist die MT in dieser Saison noch ungeschlagen.