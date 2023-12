Der ehemalige Manager des Handball-Bundesligisten ist im Alter von 84 Jahren verstorben.

Handball-Bundesligist MT Melsungen trauert um seinen ehemaligen Manager Herbert Rausch. Er verstarb am 4. Dezember im Alter von 84 Jahren. Rausch war über Jahrzehnte hinweg ehrenamtlich bei der MT tätig und maßgeblich daran beteiligt, dass es der Klub von der Kreisliga bis in die Bundesliga schaffte.

In Gedenken an ihn werden die Melsungener beim Spiel am kommenden Sonntag (15 Uhr) gegen den SC Magdeburg Trauerflor tragen.