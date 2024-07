Die MT Melsungen trifft in der Qualifikation zur Gruppenphase der European League auf den norwegischen Klub Elverum Handbold.

Das ergab die Auslosung am Dienstag. Das Hinspiel in Nordhessen findet am 31. August oder 1. September statt, das Rückspiel in Norwegen am 7. September oder 8. September. Genau terminiert sind beide Partien noch nicht.