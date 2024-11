MT Melsungen will Siegesserie fortsetzen

Die MT Melsungen peilt den zehnten Sieg in Folge an: Am Samstag (19 Uhr) bekommen es die Nordhessen mit Erlangen zu tun.

Die Favoritenrolle ist dabei klar verteilt - die MT grüßt von der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga, Erlangen ist 16. "Auf jeden Fall genießen wir die aktuelle Situation, und wir wollen weiter auf der Erfolgswelle surfen", sagte Außenspieler Timo Kastening. "Es ist eine Floskel, aber wir denken wirklich nur von Spiel zu Spiel." Am Dienstag hatten die Melsunger in der European League bei Valur Reykjavik mit 33:28 gewonnen - Kastening war dabei geschont worden.