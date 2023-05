MT Melsungen will gegen die Löwen etwas gut machen

Kurzmeldung MT Melsungen will gegen die Löwen etwas gut machen

Die MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga etwas gut zu machen.

Am Donnerstag (19 Uhr) treffen die Nordhessen auf den Tabellenfünften, die Rhein-Neckar Löwen. Gegen die Badener verlor die MT sowohl den Saisonauftakt als auch das Achtelfinale im DHB-Pokal. Gegen die Löwen sind die Melsunger aber auch am Donnerstag der Außenseiter. MT-Sportdirektor Michael Allendorf ist dennoch zuversichtlich. "Wenn wir so auftreten wie zuletzt vor eigenem Publikum gegen Erlangen und Magdeburg, ist auch gegen diesen Gegner etwas zu holen." Gut für die MT zudem: Das Lazarett hat keinen Zuwachs bekommen.