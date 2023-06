Die Nordhessen brachten in der Handball-Bundesliga die knappe Führung über die Zeit.

Die MT Melsungen hat sich am Donnerstagabend in der Handball-Bundesliga knapp durchgesetzt. Im Heimspiel gegen Göppingen stand es am Ende 26:23 (17:13). Die 2800 Zuschauer in der Kasseler Rothenbach-Halle sahen dabei eine sehr umkämpfte Partie: Die Melsunger gingen ab der siebten Spielminute in Führung und gaben diese in der Folge auch nicht mehr her. Bester Werfer auf Seiten der Nordhessen war Kai Häfner mit sechs Treffern. Mit diesem Sieg steht die MT auf Platz zehn in der Tabelle.