Aus der Rente auf den Platz: Torwart Carsten Lichtlein hat bei der MT Melsungen die Chance, vom Torwarttrainer zum Deutschen Meister zu werden. Der 44 Jahre alte Weltmeister von 2007 ist "hochmotiviert", nur der Verein muss noch sein Go geben.

Handball-Routinier Carsten Lichtlein kann sich vorstellen, der MT Melsungen auch im Titelrennen der Bundesliga auf dem Platz zu helfen. "Also Bock habe ich natürlich, das ist doch klar", sagte der 44-Jährige dem SID nach seinem Comeback in der European League gegen Bidasoa Irun aus Spanien (28:27) am Dienstag. Die Entscheidung liege aber beim "Verein und dem Trainer", betonte der Torwart. Melsungen besitzt als Tabellenzweiter der Liga noch Chancen auf die Meisterschaft.

Laut Lichtlein wäre es auch möglich, dass sich die Verantwortlichen auf der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Nebojsa Simic (Kreuzband- und Meniskusriss) "nach irgendjemand anderem umsehen". Er habe aber nach seinem Karriereende nicht "drei Jahre nur gegessen, getrunken und Fußball geguckt", sondern sich weiter fit gehalten, berichtete Lichtlein: "Wenn sie sagen: 'Carsten, wir zählen auf dich', dann freue ich mich natürlich und bin hochmotiviert."

Vom Torwarttrainer zum Deutschen Meister?

Gegen Bidasoa avancierte Lichtlein in der Schlussphase mit vier Paraden zum Matchwinner. Schon beim Final Four des DHB-Pokals hatte er im Melsunger Kader gestanden, blieb aber ohne Einsatz. Der Weltmeister von 2007, der 2022 seine aktive Karriere beendet hatte, arbeitet bei der MT eigentlich als Torwarttrainer.