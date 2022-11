Die MT Melsungen baut ihre Siegesserie in der Handball-Bundesliga aus. Bei Göppingen ist es eine Halbzeit lang ein enges Spiel, dann schalten die Nordhessen einen Gang höher.

Die MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga das nächste Ausrufungszeichen gesetzt. Bei Frisch Auf Göppingen setzten sich die Nordhessen am Mittwoch klar mit 29:23 durch und feierte damit den vierten Sieg in Folge. Dabei hatten sich die Gäste in der ersten Halbzeit noch einigermaßen schwergetan.

Göppingen erwischte den besseren Start und ging verdient mit einer 15:13-Führung in die Pause. Im zweiten Spielabschnitt drehte die MT dann aber auf und machte aus dem Zwei-Tore-Rückstand in zehn Minuten eine Vier-Tore-Führung. Bester Werfer für Melsungen war Rückraumspieler Kai Häfner mit sechs Toren.