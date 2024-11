Ob Liga oder Europacup: Die MT Melsungen ist aktuell einfach nicht aufzuhalten. Auch der FC Porto in der European League stellte für die Nordhessen keine Hürde dar.

Veröffentlicht am 19.11.24 um 22:17 Uhr

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Gegen die MT Melsungen ist weiterhin kein Kraut gewachsen. Die Nordhessen fuhren im fünften Spiel in der European League den fünften Sieg ein und schlugen den FC Porto am Dienstagabend mit 32:27 (15:13).

Mit dem Sieg gegen den Deutschen Meister aus Magdeburg in der Liga im Rücken, präsentierten sich die Bartenwetzer auch gegen Porto mit breiter Brust und gerieten nur ein einziges Mal in Rückstand. In der zweiten Hälfte machte es die MT dann deutlich und gewann ebenso verdient wie klar. Bester Werfer bei den bereits für die Hauptrunde qualifizierten Nordhessen war Nikolaj Enderleit mit sieben Toren.