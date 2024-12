Die MT Melsungen steht im Final Four des DHB-Pokals. Im Viertelfinale schlugen die Nordhessen die SG Flensburg-Handewitt. Gute Nachrichten gab es auch abseits des Spielfelds.

Veröffentlicht am 19.12.24 um 22:00 Uhr

Die MT Melsungen kann weiter vom ersten DHB-Pokal der Vereinsgeschichte träumen. Die Nordhessen schlugen am Donnerstagabend im Viertelfinale die SG Flensburg-Handewitt mit 30:28 (14:13) und qualifizierten sich damit fürs Final Four um den Titel.

Zwei Tage, nachdem die MT die Verpflichtung von SG-Kapitän Johannes Golla zur Saison 2026/27 bekanntgegeben hatte, wechselte die Führung in der ersten Hälfte mehrfach hin und her. Zunächst lagen die Gastgeber durch das Tor von Kastening mit 6:4 vorn (12. Minute), dann brachte Simon Pytlick die Norddeutschen mit 10:9 in Führung (22.).

Die beiden Mannschaften blieben auch nach dem Seitenwechsel auf Augenhöhe. Ian Barrufet verschaffte den Nordhessen mit seinem Siebenmeter-Treffer zum 28:25 (52.) dann wieder einen kleinen Vorteil. Wenige Sekunden vor Schluss setzte der Spanier einen weiteren Strafwurf an die Latte, doch die Gastgeber sicherten sich den Abpraller und damit auch den Sieg.

Simic verlängert Vertrag

Eine gute Nachricht hatte es zuvor schon abseits des Platzes gegeben. Wie die MT bekanntgab, verlängerte Torwart Nebojsa Simic seinen Vertrag vorzeitig bis 2029.

Das Final Four steigt am 12. und 13. April in der Kölner Lanxess-Arena. Ebenfalls qualifiziert sind der THW Kiel, die Rhein-Neckar Löwen und Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten.