Nach zwei Niederlagen hat die MT Melsungen gegen Kiel einen eindrucksvollen Sieg gefeiert. Nun wird in Nordhessen gleich von drei Titeln geträumt.

Am Ende bekam der Mann des Tages einen Sonderapplaus: Nebojsa Simic stand vor den Melsunger Fans, ballte die Fäuste und jubelte mit den MT-Anhängern. Zuvor hatte der Torwart maßgeblich zum 27:22-Sieg gegen den THW Kiel am Samstag beigetragen.

Der Erfolg war für die Nordhessen gleich doppelt wichtig. Einerseits, um einen direkten Konkurrenten im Meisterrennen der Bundesliga zu distanzieren. Und andererseits, um nach zwei Niederlagen wieder zurück in die Spur zu finden.

Kastening: "Es war Kampf und Krampf"

"Ich bin sehr stolz und zufrieden. Wir spielen eine überragende Saison und haben gerade schwierige Zeiten mit vielen Ausfällen", sagte Simic nach der Partie am hr-Mikrofon. "Aber wir kämpfen immer und zeigen Charakter." 14 Paraden trug der Montenegriner am Samstag zum Erfolg bei, sein Kollege Adam Morawski entschärfte zudem zwei Siebenmeter.

Während die Keeper also komplett auf der Höhe waren, wirkten beim Rest des Teams die Niederlagen in Hamburg in der Bundesliga, die den Verlust der Tabellenführung bedeutete, und in Gummersbach in der European League durchaus noch nach. "Ich hatte das Gefühl, dass das Spiel am Anfang gar nicht so ein hohes Niveau hatte. Es war Kampf und Krampf. Wir haben viele einfache Fehler gemacht", analysierte Timo Kastening. "Hintenraus war es eine Abwehrschlacht. Der Sieg ging insgesamt schon in Ordnung."

MT spielt um drei Titel

In der Bundesliga bleibt die MT damit Tabellenführer Hannover-Burgdorf auf den Fersen. "Wir haben eine riesige Chance, um drei Titel zu kämpfen. Die Bundesliga ist der schwierigste von allen", so die Einschätzung von Simic. "Für uns ist es sicher möglich, gegen Gummersbach zu gewinnen."

Schon am Dienstag (20.45 Uhr) steht jenes Europapokal-Rückspiel gegen Gummersbach an, die MT muss einen Drei-Tore-Rückstand aufholen, um das Viertelfinale der European League zu erreichen. Im DHB-Pokal steht die Teilnahme am Final Four bereits fest, am 12. und 13. April geht es in Köln um den Titel. In der Verfassung vom Kiel-Spiel ist für die MT jedenfalls endlich der erste Titel der Vereinsgeschichte möglich - oder sogar mehrere.