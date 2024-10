Die MT Melsungen wird für ihren Erfolg in Kiel gefeiert, auch von Stefan Kretzschmar. Der sieht einen Schlüssel für den Erfolg beim Trainer, warnt die MT aber auch vor dem anstehenden Wochenende.

Nach dem 25:21-Sieg der MT Melsungen beim Rekordmeister THW Kiel wird die Mannschaft allerorten gelobt, auch aus berufenem Mund. Handball-Star Stefan Kretzschmar sagte nun im Podcast von Dyn : "Der hochgelobte Rückraum des THW, auch wenn er ersatzgeschwächt war, macht in der ersten Halbzeit nur vier Tore aus dem Positionsangriff. Das ist doch krass."

Speziell MT-Torhüter Nebojsa Simic hatte in Kiel eine überragende Partie gezeigt und 43 Prozent der Bälle abgewehrt. Das beeindruckte auch den früheren Nationalspieler Kretzschmar: "Melsungen hat das überragend gemacht, den THW in eigener Halle völlig fertig gemacht. Auch Simic zeigte eine überragende Partie. Sie haben das Torhüterduell selbst gegen Andi Wolff gewonnen."

Parrondo Masterclass

Für Kretzschmar liegt der Grundstein für diese Siege beim Trainer Roberto Garcia Parrondo. "Ich glaube, Melsungen wird zum Angstgegner für Kiel. Parrondo kann System-Mannschaften entschlüsseln. Das ist seine große Stärke." Im Pokalhalbfinale 2024 habe die MT so die Flensburger geschlagen, im Finale hatte es dann eine deutliche Niederlage gegen den SC Magdeburg gesetzt. "Melsungen tut sich allerdings mit Instinktmannschaften schwer, also wenn es um Isolation oder Eins gegen Eins geht. Magdeburg ist so ein Beispiel", so Kretzschmar.

Diese Analyse erscheint nicht unwichtig für die anstehende Aufgabe der MT. Unter der Woche kann die Mannschaft aufgrund des zweiten Platzes beim Final Four im DHB-Pokal pausieren, am Samstagabend wartet dann Bietigheim. "Gegen unkonventionelle Mannschaften hat Melsungen immer Probleme in der Vergangenheit gehabt. Deswegen sehe ich jetzt eine Gefahr gegen Bietigheim."

Abwehr und Torhüter als Schlüssel

Nach drei Siegen aus vier Spielen stehen die Melsunger auf Platz drei der Tabelle. Zahlreiche Statistiken sprechen für die Hessen, gerade in der Defensive. Bei der Quote der gehaltenen Bälle stehen beide Torhüter unter den Top 5 der Liga, Adam Morawski und Simic kommen auf über 39 Prozent im Schnitt. Von den Teams mit vier Spielen kassierten die Melsunger die wenigsten Gegentore. In den Rubriken Steals und Blocks (12) sind sie führend in der Liga.

Die MT stehe noch an der Schwelle zur Topmannschaft, befindet Kretzschmar, dürfe auch gegen andere Mannschaften als aus der Top 4 ein gewisses Niveau nicht unterschreiten. Diese Gewinner-Mentalität brauche es für das Label einer Spitzenmannschaft. "Ich weiß nicht, ob sie da schon sind, wir werden es sehen." Wohl schon am kommenden Wochenende.