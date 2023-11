Die MT Melsungen reist am Freitag zum Verfolgerduell an die Ostseeküste.

Die nordhessischen Bundesliga-Handballer, die aktuell auf Platz drei stehen, treten beim Viertplatzierten Flensburg- Handewitt an. "Flensburg wird brennen, wir wollen den dritten Platz verteidigen. Das wird ein heißer Tanz", sagte Rückraumspieler Ivan Martinovic. Die Favoritenrolle liegt eher bei den Hausherren, die Melsunger fühlen sich in dieser Rolle aber sehr wohl. "Das spielt in unseren Köpfen keine Rolle. Wir freuen uns auf die Kulisse, das pusht uns zusätzlich", so Martinovic.