In der Hessenliga trifft der Zweite auf den Ersten, auch in der Abstiegszone geht es heiß her.

Spitzenspiel am Samstag in der Hessenliga: Der Tabellenerste Bayern Alzenau reist zum Zweiten Türk Gücü Friedberg (16 Uhr). Die Hausherren können mit einem Sieg an Alzenau vorbeiziehen. Von einer möglichen Punkteteilung könnte derweil der Hünfelder SV profitieren, der eine Stunde vorher den Tabellen-14. SC Waldgirmes empfängt und punktgleich mit Friedberg auf Platz drei liegt. Auch am Tabellenende stehen brisante Duelle an. Der noch sieglose TuS Dietkirchen spielt beim 15. SV Steinbach (So., 15 Uhr), Hanau 93 daheim gegen Viktoria Griesheim (Sa., 15 Uhr).