Was für ein Drama im entscheidenden dritten Satz! Der Frankfurter Tim Pütz ist mit seinem Doppelpartner Kevin Krawietz im Halbfinale der Australian Open ausgeschieden. Dabei sah es zwischendurch so gut aus.

Was für ein Krimi im Tie-Break des entscheidenden dritten Satzes für den Frankfurter Tim Pütz und seinen Doppel-Partner Kevin Krawietz im Halbfinale der Australian Open. Das deutsche Duo hatte gegen die abgezockten Wimbledon-Sieger Harri Heliövaara (Finnland) und Henry Patten (Großbritannien) mehrfach im Tie-Break geführt, kämpfte verbissen um jeden Ball und musste sich am Ende doch mit 4:6, 6:3 und 6:7 nach Sätzen geschlagen geben. Der entscheidende Match-Tie-Break im dritten Satz ging mit 7:10 verloren.

Aus war der Traum für Pütz und Krawietz vom Finale bei den Australian Open und vom ersten gemeinsamen Grand-Slam-Sieg. Es hätte sogar historisch werden können: Die Beiden verpassten damit auch, sich als erstes deutsches Doppel in der Geschichte des Turniers die Trophäe im Doppel zu holen. Der einzige Deutsche, der es in der Doppelkonkurrenz je ins Endspiel geschafft hat, bleibt damit David Prinosil im Jahr 2001.

Erfahrung von Heliövaara und Patten gab den Ausschlag

Für den Frankfurter Pütz und seinen Doppelpartner Krawietz ging es im Halbfinale von Melbourne nicht gut los. Ein frühes Break reichte Heliövaara und Patten, um zum 6:4 und damit zum ersten Satzgewinn zu marschieren. Anschließend aber übernahmen Krawietz und Pütz das Kommando, weil auch sie nun ihre Aufschlagspiele konsequent ausspielten. Das deutsche Doppel gewann den zweiten Satz klar mit 6:3 und schöpfte zurecht wieder Hoffnung.

Doch der Niederschlag folgte im entscheidenden dritten Satz, einem Satz, der zu einem echten Tennis-Krimi ausartete. Dabei versäumten Pütz und Krawietz, das Match vorzeitig auf ihre Seite zu ziehen. Das deutsche Duo hatte gleich vier Break-Chancen beim Aufschlag der Gegner, konnte jedoch keine von denen nutzen. Am Ende musste der Tie-Break entscheiden, mit dem schlechteren Ende für die Deutschen.

Das Finale war ursprünglich für den Freitag angesetzt gewesen, findet nun aber am späten Samstagabend in Melbourne statt. Das an Position vier gesetzte Doppel Pütz/Krawietz hatte im November überraschend bei den ATP-Finals in Turin, der inoffiziellen Weltmeisterschaft, triumphiert und hatte sich nun auch bei den Australian Open einiges ausgerechnet. Doch dieser Traum ist nun ausgeträumt.