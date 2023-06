Jule Niemeier und Sabine Lisicki schlagen beim Rasenturnier in Bad Homburg auf.

Die 23 Jahre alte Dortmunderin und die zehn Jahre ältere Berlinerin erhielten Wildcards für das WTA-Turnier, das am Sonntag startet. Auch Tatjana Maria ist im Kurpark dabei. Maria und Niemeier hatten im vergangenen Jahr mit ihren Halbfinal- und Viertelfinalteilnahmen in Wimbledon ihre Qualitäten auf Rasen nachgewiesen. Lisicki erreichte bei dem Jahreshighlight 2013 sogar das Finale, kämpft aber aktuell weiter um den Anschluss. Im vergangenen Jahr schaffte Lisicki mit einem Viertelfinale in Bad Homburg ihr bestes Ergebnis 2022. "Ich liebe diesen Belag einfach", sagte sie.