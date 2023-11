Bad Homburg Open: Angelique Kerber spielt um zweiten Titel

Angelique Kerber schlägt wieder in Bad Homburg auf

Bei der Premiere der Bad Homburg Open hat Angelique Kerber den Sieg eingefahren. Nächsten Sommer wird sie wieder um den Titel mitspielen und freut sich jetzt schon auf die Besonderheit des Tennisturniers.

Der Kurpark von Bad Homburg wird kommenden Sommer (22. bis 29. Juni 2024) wieder die Bühne für ganz großes Tennis bieten. Auch Angelique Kerber schlägt 2024 wieder bei den Bad Homburg Open auf. Das gab der Veranstalter am Dienstagmittag bekannt. Die 35-Jährige nahm zuletzt durch ihrer Baby-Pause an keinem Turnieren teil und bereitet sich aktuell auf ihr Comeback vor.

Kerbers Vorfreude auf das Turnier in Bad Homburg ist jetzt schon groß: "Die tolle Stimmung auf den Tribünen und die spezielle Atmosphäre im Publikumsbereich sind wirklich immer etwas Besonderes", wird die gebürtige Bremerin vom Veranstalter zitiert.

Sieg bei der Premiere des Turniers

2021 hat das Turnier zum ersten Mal in Bad Homburg stattgefunden - Kerber gewann damals die Premiere. Später war sie Botschafterin der Bad Homburg Open. "Unser Ziel war es, von Anfang an, eine Wohlfühloase für alle zu schaffen: mit Wimbledonflair und Boutiquecharakter", so die dreifache Grand Slam-Siegerin Kerber.

Nicht nur die Anlage, inklusive des großen Center Courts, sondern auch das Teilnehmerinnenfeld konnte sich zuletzt sehen lassen: So schlug vergangenen Sommer beispielsweise die Weltranglistenerste Iga Swiatek in Bad Homburg auf. Wer 2024 neben Kerber den grünen Rasen betreten wird, steht noch nicht fest.