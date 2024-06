Frühes Aus für die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria bei den Bad Homburg Open. Im Sechzehntelfinale unterlag sie der Bulgarin Wiktorija Tomowa deutlich.

Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist beim Tennisturnier in Bad Homburg nach einer enttäuschenden Vorstellung in der ersten Runde ausgeschieden. Die 36-Jährige unterlag am Sonntagnachmittag der Bulgarin Wiktorija Tomowa glatt mit 2:0 in Sätzen (1:6, 3:6).

Maria machte in dieser Begegnung insbesondere zu viele Fehler mit ihrer Vorhand und gab so früh das Spiel aus der Hand. Der Sieg für Tomowa war am Ende auch in der Höhe verdient.

Kerber steigt ins Turnier ein

Aus deutscher Sicht liegen die Hoffnungen nun also voll auf der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin und Turnierbotschafterin Angelique Kerber. Sie greift am Montag in Bad Homburg ins Geschehen ein. Die gebürtige Bremerin ist ab 16 Uhr gegen die Russin Diana Schneider gefordert.

Auf hessenschau.de gibt es für Sie dieses Match im Live-Stream. Ex-Profi Andrea Petkovic wird dabei die Rolle als Co-Kommentatorin übernehmen.

Bad Homburg Open Kerber startet mit machbarer Aufgabe Für die ehemalige Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber beginnen die Bad Homburg Open mit einem Duell gegen die Russin Diana Schneider. Sportlich besonders interessant ist die Erstrunden-Partie der früheren Weltranglistenersten Caroline Wozniacki. Zum Artikel