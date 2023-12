Der BC Marburg konnte seine Aufholjagd am Ende nicht mehr belohnen. Die Hessinnen unterlagen somit bei den Saarlouis Royals.

Der BC Marburg hat am Sonntag in der Basketball-Bundesliga bei den Saarlouis Royals eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Die Hessinnen unterlagen beim bisherigen Tabellenelften mit 68:73 (24:34). Die Royals klettern mit nun acht Zählern damit in der Tabelle an den punktgleichen Marburgern vorbei.