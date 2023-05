Den Gießen 46ers ist am Sonntagabend in den Playoffs der 2. Basketball-Bundesliga ein wichtiger Sieg gegen den SC Rasta Vechta gelungen.

Die Gießen 46ers haben am Sonntagabend die Playoff-Halbfinal-Serie gegen das Team aus Vechta ausgeglichen. Mit einem knappen 79:76-Sieg setzten sich die Mittelhessen in einer umkämpften Partie durch. Damit steht es in der Best-of-Five-Serie in den Playoffs der 2. Basketball-Bundesliga jetzt 1:1. Bester Werfer bei den Mittelhessen war Justin Martin mit 22 Punkten. Am Mittwoch (19.30 Uhr) geht es zum dritten Halbfinale nach Vechta.