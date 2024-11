Der BC Marburg hat in der Bundesliga eine bittere Auswärtsniederlage kassiert.

Die Mittelhessinnen, die vor zwei Wochen ihren ersten Sieg in der Saison feiern durften, verloren am Sonntag in Nördlingen erst in der Overtime mit 81:83 (68:68). Durch die Niederlage bleiben die Marburgerinnen im Tabellenkeller der Bundesliga.