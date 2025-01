Bob-Duo Nolte und Levi Cool Runnings auf Hessisch

Die Frankfurterin Laura Nolte und die in Dillenburg aufgewachsene Deborah Levi gehören zu den besten Bob-Fahrerinnen der Welt. Und das, obwohl ihre sportlichen Karrieren fernab von einem Eiskanal begannen.

Als der Film "Cool Runnings" 1994 in die deutschen Kinos kam, waren Laura Nolte und Deborah Levi noch gar nicht geboren. Nolte, die inzwischen in Frankfurt wohnt, erblickte 1998 das Licht der Welt. Levi tat dies 1997 in Dillenburg (Lahn-Dill). Die Geschichte von der jamaikanischen Bob-Mannschaft, die bei den Olympischen Winterspielen in Calgary für Furore sorgt, war da schon fast ein Klassiker der Hollywood-Geschichte. Fühlt den Rhythmus, fühlt die Musik, dieser Bob führt uns zum Sieg!

Was das alles nun miteinander zu tun hat? "Ich kannte Cool Runnings und dachte: Das probiere ich mal aus", erzählte Anschieberin Levi am Montagabend im hr-heimspiel!. Die inzwischen 26-Jährige, die 2022 in Peking gemeinsam mit Nolte Olympia-Gold holte, begann ihre Karriere – genau wie die Filmfiguren Derice, Sanka, Junior und Yul – nämlich weitab von einem Eiskanal. Levi wollte ursprünglich Leichtathletin werden und zählte noch im Jahr 2018 zu den besten 100-Meter-Sprinterinnen in Hessen.

"Ich wurde dann angesprochen, ob ich nicht mal Bobfahren ausprobieren will", so Levi. Nun muss man wissen: Der Weg von der Tartanbahn auf die Bobstrecke ist tatsächlich nicht außergewöhnlich. Die Geschwindigkeit, die Kraft und die Explosivität von Leichtathleten und Leichtathletinnen werden eben auch im Eiskanal benötigt. "Also stand ich zwei Wochen später auf der Strecke. Und da war dann auch Laura." So schnell kann’s gehen.

Laura, also Laura Nolte, die ebenfalls früher Leichtathletik betrieb, aber schon früher vom Sommer- in den Wintersport gewechselt war, war damals auf der Suche nach einer Anschieberin. Genau diese Anschieberin wurde Levi, und sie ist es heute noch. "Wir verstehen uns sehr gut. Anders würde es auch gar nicht gehen, wenn man den ganzen Winter zusammen ist", so Nolte. Ein Match made im hessischen Bob-Himmel.

Was abseits des Sports nun schon seit Jahren gut funktioniert, ist auch im Eiskanal eine nahezu perfekte Kombi. Levi schiebt an, Nolte lenkt, das hessische Bob-Duo ist bestens aufeinander abgestimmt. "Ich sehe nix und habe auch keinen Einfluss auf die Fahrt", so Levi. "Sie hat es nicht in der Hand, sie muss mir vertrauen", so Nolte.

Wie gut das funktioniert, zeigt sich nicht zuletzt im aktuellen Weltcup: Nolte und Levi führen die Gesamtwertung gerade an. Der Gesamtsieg ist das erklärte Ziel. Dabei sein, wie bei Cool Runnings damals, ist eben doch nicht alles.