Die Frankfurterin Laura Nolte ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat gemeinsam mit ihrer Dillenburger Anschieberin Deborah Levi den WM-Titel im Zweierbob gewonnen. Auch über Silber konnte sich eine Hessin freuen.

Veröffentlicht am 15.03.25 um 20:39 Uhr

Deborah Levi und Laura Nolte (von links) hatten auch in Lake Placid gut Lachen.

Bild © Imago Images

Angeführt von der grandios aufgelegten Olympiasiegerin Laura Nolte haben die deutschen Bob-Frauen bei der WM in Lake Placid einen Dreifachsieg eingefahren. Auf der anspruchsvollen Bahn im US-Bundesstaat New York steuerte die Gesamtweltcupsiegerin aus Frankfurt souverän zu ihrem ersten WM-Titel im Zweier. Die Wiesbadenerin Kim Kalicki (+0,52 Sekunden) und Titelverteidigerin Lisa Buckwitz (+1,46, Berlin) komplettierten das deutsche Podium.

Nicht winterlich, aber erfolgreich

Nolte, die in der Vorwoche Silber im Monobob gewonnen hatte, hatte mit Anschieberin Deborah Levi (Dillenburg) bereits nach den ersten beiden Läufen am Freitag die Führung übernommen. "Wir sind erstmal sehr zufrieden. Die Bobs laufen super. Morgen noch zweimal so", sagte Nolte mit Blick auf den Samstag - und ließ Taten folgen.

Bei alles andere als winterlichen 14 Grad fand sich Nolte auf der weichen Bahn am Mount Van Hoevenberg bestens zurecht. Mit einem fehlerfreien dritten Lauf baute sie ihre Führung auf Kalicki weiter aus und ging mit komfortablen 0,40 Sekunden Vorsprung in die Schlussrunde.

Standortbestimmung für die Olympischen Spiele

Als letzte Starterin des vierten Laufs legte Nolte abermals einen Fabellauf hin und sicherte sich ihren insgesamt dritten WM-Titel. 2023 und 2024 war sie im Monobob zu Gold gefahren. Vor dem Erfolg der 26-Jährigen hatte bereits Bob-Dominator Francesco Friedrich im Vierer der Männer gewonnen und sich vor seinem Dauerrivalen Johannes Lochner zum insgesamt 16. Mal zum Weltmeister gekrönt.

Weniger als ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo dienten die Weltmeisterschaften in Lake Placid als wichtige Standortbestimmung - das BSD-Team ist auf einem guten Kurs.